بيتقدم لي عرسان وارفضهم من غير سبب؟.. أمين الإفتاء: ليس سحرًا أو عملًا

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى الفتيات تقول فيه: "أنا بيتقدَّم لي عرسان وبرفض من غير سبب، ومعرفش ليه، بيكون أمر نفسي ولا في حاجة؟"، موضحة أنها تشعر أحيانًا بانقباض في صدرها كلما جاءها عريس للخطبة، وأن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة.

أمين الإفتاء: حالات فشل الخطوبة أو الزواج ليست دليلا على وجود السحر

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الأمر لا يعني أبدًا أن هناك سحرًا أو عملًا كما يظن بعض الناس، مشيرًا إلى أن انتشار هذا التفكير بين الناس خطأ شائع وفكر معوج.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن البعض عندما تتكرر لديهم حالات فشل الخطوبة أو الزواج، يظنون أن هناك من "عمل لهم حاجة" أو "أصابهم بسحر"، بينما الحقيقة أن هذه كلها أقدار بيد الله سبحانه وتعالى، لا يُضار أحد منها إلا بإذنه، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشعور بعدم الارتياح أو انقباض الصدر عند التقدم للزواج قد يكون أمرًا نفسيًا أو توفيقًا إلهيًا، فالله وحده يعلم الخير للعبد أين يكون، داعيًا إلى عدم اللجوء إلى أوهام السحر أو الدجل، والتمسك بالدعاء والاستغفار، والرضا بقضاء الله وقدره.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن على الفتاة وأسرتها أن يكونوا على يقين بأن الأرزاق مقسومة ومكتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدّر لها رزقًا أو زواجًا في بيتٍ معين، فسيكون بإذنه وفي الوقت الذي يريده، قائلاً: "وما كان لك لن يفوتك، وما فاتك لم يكن لك".