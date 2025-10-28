قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

محمد عبد العاطى
محمد عبد العاطى
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بعدما تم إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.

في السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.


وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتدشين القناة في ديسمبر 2022، وبأنه قام بإنتاج وتصوير نحو 140 حلقة أسبوعية في استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، متضمنة محتوى يحتوي على ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة العائد المادي.

وأوضح المتهم أنه كان يقوم بكتابة وتصوير تلك الحلقات بنفسه، وأن بعض المقاطع تجاوزت مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة، مضيفًا أن الأرباح التي كان يتحصل عليها من "يوتيوب" تراوحت ما بين 1000 و1500 دولار حسب نسب المشاهدة.


محمد عبد العاطي صانع محتوى
محمد عبد العاطي هو بلوجر وصانع محتوى مصري، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة يوتيوب وتيك توك من خلال برنامجه الساخر المعروف بعنوان مع كامل احترامي.

البلوجر محمد عبدالعاطي 
1- محمد عبد العاطي هو بلوجر شاب يبلغ من العمر 31 عامًا. 2- وُلد في عائلة بسيطة كأصغر أشقائه إذ لديه شقيقين أكبر منه. 3- عاش فترة من طفولته في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى مصر ويستقر بها
4- يشتهر بعدد كبير من التاتوهات علي جسده 
بلاغات ضد محمد عبد العاطي أدى تصاعد الجدل حول محتوى محمد عبد العاطي إلى تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية تتهمه بنشر مواد خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

تحقيقات النيابة اليوتيوبر محمد عبدالعاطي فيديوهات خادشة

