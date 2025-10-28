إخلاء 230 سائحًا من مركب سياحي اشتعلت به النيران بالاقصر.. ولا إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، في إخلاء 230 سائحًا من أحد المراكب السياحية بعدما اشتعلت به النيران أثناء إبحاره في نهر النيل جنوب المحافظة، حيث قام طاقم المركب بإرسائه بشكل عاجل أمام قرية أصفون بمركز إسنا فور اندلاع الحريق.

وبدأت ألسنة اللهب من مطبخ المركب قبل أن تمتد إلى باقي أجزائه، فيما سارع طاقم المركب بإخلاء السائحين إلى البر الآمن بالتعاون مع الأهالي، حتى وصلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدة سيارات إطفاء لموقع الحادث وتمكنت من محاصرة النيران .

وأكدت المصادر أنه لم تسجل أي إصابات بين السائحين أو أفراد الطاقم، بينما تستمر جهود الإطفاء لاحتواء الحريق وإجراء عمليات التبريد والفحص لمعرفة أسباب الاشتعال.

ويجري حاليا متابعة الموقف أولًا بأول من قِبل الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، لحين السيطرة الكاملة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

