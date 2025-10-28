قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
إخلاء 230 سائحًا من مركب سياحي اشتعلت به النيران بالاقصر.. ولا إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، في إخلاء 230 سائحًا من أحد المراكب السياحية بعدما اشتعلت به النيران أثناء إبحاره في نهر النيل جنوب المحافظة، حيث قام طاقم المركب بإرسائه بشكل عاجل أمام قرية أصفون بمركز إسنا فور اندلاع الحريق.

وبدأت ألسنة اللهب من مطبخ المركب قبل أن تمتد إلى باقي أجزائه، فيما سارع طاقم المركب بإخلاء السائحين إلى البر الآمن بالتعاون مع الأهالي، حتى وصلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدة سيارات إطفاء لموقع الحادث وتمكنت من محاصرة النيران .

وأكدت المصادر أنه لم تسجل أي إصابات بين السائحين أو أفراد الطاقم، بينما تستمر جهود الإطفاء لاحتواء الحريق وإجراء عمليات التبريد والفحص لمعرفة أسباب الاشتعال.

ويجري حاليا متابعة الموقف أولًا بأول من قِبل الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، لحين السيطرة الكاملة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

