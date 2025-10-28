قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
حوادث

اعترافات اليوتيوبر محمد عبدالعاطي في قضية الفيديوهات الخادشة

محمد عبد العاطى
محمد عبد العاطى
رامي المهدي

كشفت التحقيقات مع اليوتيوبر محمد عبدالعاطي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بنشر فيديوهات خادشة للحياء، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمصدر أمواله، طبيعة قناته على يوتيوب، وأساليب الربح التي يعتمد عليها.

واعترف المتهم بشرائه القناة بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه باع سيارته القديمة، التي اشتراها عام 2018 من معرض الطارق بمول العرب بـ35 ألف جنيه، ثم باعها لاحقًا بـ700 ألف جنيه، واستبدلها بسيارة "باجيرو".

وأضاف أنه سجل السيارة في مرور أكتوبر خلال مارس 2023، كما أوضح أن المنزل الذي يقيم فيه مملوك لوالده، ولا يمتلك أي أملاك أخرى باسمه.

وعن سر انتشار قناته، قال عبدالعاطي: "الناس صحابي وبيتفرجوا على الفيديوهات لأنها طبيعية وبتتكلم عن الطبقة المتوسطة والحاجات اللي بيشوفوها في يومهم"، موضحًا أن المحتوى نال إعجاب شريحة كبيرة من المتابعين، لكنه في الوقت ذاته أقر بوجود معارضين له، قائلاً: "في ناس بترفض أي محتوى حتى لو فيلم أو مسلسل".

وعن فترة نشاطه على المنصة، أشار إلى أنه ينشر على قناته منذ 69 شهرًا (قرابة 6 سنوات)، مؤكدًا أن الأرباح تأتي من الإعلانات التي يضعها يوتيوب على مقاطع الفيديو الخاصة به.

اليوتيوبر محمد عبدالعاطي فيديوهات خادشة للحياء يوتيوب

