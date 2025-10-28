اعترافات اليوتيوبر محمد عبدالعاطي في قضية الفيديوهات الخادشة

كشفت التحقيقات مع اليوتيوبر محمد عبدالعاطي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بنشر فيديوهات خادشة للحياء، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمصدر أمواله، طبيعة قناته على يوتيوب، وأساليب الربح التي يعتمد عليها.

واعترف المتهم بشرائه القناة بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه باع سيارته القديمة، التي اشتراها عام 2018 من معرض الطارق بمول العرب بـ35 ألف جنيه، ثم باعها لاحقًا بـ700 ألف جنيه، واستبدلها بسيارة "باجيرو".

وأضاف أنه سجل السيارة في مرور أكتوبر خلال مارس 2023، كما أوضح أن المنزل الذي يقيم فيه مملوك لوالده، ولا يمتلك أي أملاك أخرى باسمه.

وعن سر انتشار قناته، قال عبدالعاطي: "الناس صحابي وبيتفرجوا على الفيديوهات لأنها طبيعية وبتتكلم عن الطبقة المتوسطة والحاجات اللي بيشوفوها في يومهم"، موضحًا أن المحتوى نال إعجاب شريحة كبيرة من المتابعين، لكنه في الوقت ذاته أقر بوجود معارضين له، قائلاً: "في ناس بترفض أي محتوى حتى لو فيلم أو مسلسل".

وعن فترة نشاطه على المنصة، أشار إلى أنه ينشر على قناته منذ 69 شهرًا (قرابة 6 سنوات)، مؤكدًا أن الأرباح تأتي من الإعلانات التي يضعها يوتيوب على مقاطع الفيديو الخاصة به.