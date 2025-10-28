ضبط المتهمين بذ.بح حمير وإلقاءها بأراض زراعية بالسنطة والنيابة تحقق

تمكن ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من شخصين متهمين بذبح حمير وإلقاءها بأراضي وسط الزراعات بنطاق قري مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



كما وجهت النيابة العامة في تعليماته بسماع أقوال المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم و حجزهما علي ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي حمير مذبوحة بنطاق أحدي القري بدائرة المركز.

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات نقل لعرضها علي جهات الاختصاص بالهيئة الطب البيطري لاتخاذ شئونها .

تفاصيل الواقعة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.