السيطرة على حريق شب في محل مأكولات ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أحد محال المأكولات بمنطقة غرب الاستاد بمدينة بنها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل محل مأكولات شهير في منطقة غرب الاستاد ببنها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية يرافقها عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لحماية المارة والمحال المجاورة.

وبالفحص والمعاينة المبدئية، تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب في الغاز داخل المحل، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الأدوات والمعدات الخاصة بالطهي.