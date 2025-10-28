تكثيف أعمال التجميل والإنارة بمسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ.. صور

تواصل محافظة كفر الشيخ جهودها لتطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سخا ورفع كفاءة الخدمات بالشوارع المؤدية له، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بما يضمن خدمة الزائرين بالشكل اللائق بقيمة المكان التاريخية والدينية.

ويتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال تركيب الإنارة بالموقع ميدانيًا، بالتنسيق مع خضراوي محمد خضر رئيس حي شرق، وحسام عطية، مساعد رئيس الحي للمشروعات، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وجودة التنفيذ.

وتشمل الأعمال تركيب أعمدة إنارة جديدة على مسار العائلة المقدسة والطريق المؤدي إليه، إلى جانب رفع كفاءة الأعمدة والوحدات القائمة واستبدال التالف منها، بما يعزز الرؤية الليلية ويدعم حركة الآمنة للمواطنين والزائرين.

ويأتي تحسين منظومة الإنارة كجزء من مشروعات التطوير التي يشهدها مسار العائلة المقدسة والمناطق المحيطة به، من أجل إبراز القيمة الحضارية والسياحية للمنطقة، وتسهيل حركة الوصول إليها ليلًا ونهارًا، خصوصًا مع الاهتمام المتزايد بالسياحة الدينية في محافظة كفر الشيخ.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار العمل وفق خطة تطوير متكاملة تشمل الإنارة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمرافق، حتى يكتمل الشكل الحضاري للمكان ويظهر بالصورة التي تليق به أمام الأهالي وضيوف المحافظة.