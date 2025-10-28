مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

كشفت مضيفة الطيران باربرا باتشبلييري، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 14 عامًا، عن سبب تقديم المياه للركاب بشكل “سري” خلال الرحلات الجوية.





وأوضحت في مقطع فيديو على “تيك توك” و”يوتيوب” أن طواقم الضيافة يتعمدون إخفاء كوب الماء لتجنّب ما يُعرف بـ”تأثير الدومينو”، حيث يؤدي تقديم الماء علنًا لأحد الركاب إلى طلب باقي الركاب المياه أيضًا، مما يعطل سير الخدمة داخل الطائرة، خاصة خلال الرحلات الطويلة.





وأضافت أن هذه ليست سياسة رسمية لشركات الطيران، بل حيلة مهنية يتبعها المضيفون لتسهيل العمل، ناصحة الركاب بطلب الماء مباشرة من المطبخ بدلًا من استخدام زر النداء.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/wknKQfvBrws