بعد علاج السرطان .. 5 فواكه ضرورية لـ صحة الجسم

يتعرض الجسم للعديد من الأثار الجانبية بعد علاج السرطان، لذلك يعتبر وجود الأطعمة الصحية في النظام الغذائي أمر مهم إذا كنت تعالج أو تتعافى من السرطان، حيث تحتوي بعض الأطعمة ، بما في ذلك فواكه، كشف عنها موقع " health line " تحتوي على مركبات مُعزِّزة للصحة قد تؤدي إلى إبطاء نمو الورم وتقليل بعض الآثار الجانبية للعلاج للمساعدة في تخفيف طريقك إلى الشفاء.
-يعتبر البرتقال مصدرًا كبيرًا لفيتامين ج ، الذي يمكن أن يساعد في تقوية وظائفك المناعية ، وتقليل نمو خلايا السرطان ، وزيادة امتصاص الحديد.
-يحتوي الموز على البكتين ، والذي يمكن أن يقلل الإسهال وقد ثبت أنه يحمي من سرطان القولون ويساعد في بناء خلايا الجسم التالفة.
-يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج ، وبالتالي يمكن أن يساعد في تعزيز الانتظام وتقليل احتباس السوائل ودعم صحة المناعة ومكافحة الاورام.
-يساعد الرمان على تحسين الذاكرة وتقليل آلام المفاصل ، وكلاهما من الآثار الجانبية الشائعة لعلاج السرطان.
-تعتبر الكمثرى غنية بكثير من المعادن وخاصة بالنحاس وتحتوي على الانثوسيانين ، والتي ثبت أنها تقلل من نمو السرطان.
-يعتبر البرتقال مصدرًا كبيرًا لفيتامين ج ، الذي يمكن أن يساعد في تقوية وظائفك المناعية ، وتقليل نمو خلايا السرطان ، وزيادة امتصاص الحديد.
-يحتوي الموز على البكتين ، والذي يمكن أن يقلل الإسهال وقد ثبت أنه يحمي من سرطان القولون ويساعد في بناء خلايا الجسم التالفة.
-يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج ، وبالتالي يمكن أن يساعد في تعزيز الانتظام وتقليل احتباس السوائل ودعم صحة المناعة ومكافحة الاورام.
-يساعد الرمان على تحسين الذاكرة وتقليل آلام المفاصل ، وكلاهما من الآثار الجانبية الشائعة لعلاج السرطان.
-تعتبر الكمثرى غنية بكثير من المعادن وخاصة بالنحاس وتحتوي على الانثوسيانين ، والتي ثبت أنها تقلل من نمو السرطان.