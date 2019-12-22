مشوارك الفني بدأ اليوم.. حماقي يدعم فهد مفتخر بعد خسارة لقب ذا فويس

وجه محمد حماقي الدعم لـ فهد مفتخر متسابق فريقه ببرنامج " ذا فويس " للمواهب الغنائية الذي خسر اللقب امام المتسابق المغربي مهدي عياشي.



ونشر محمد حماقي صورة له مع فهد مفتخر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "‏فهد، كانت مغامرة وتجربة تستاهل كل التعب والمجهود اللي بذلته، سواء كسبت اللقب أو لأ، مشوارك الفني بدأ النهارده ولسه الرحلة طويلة قدامك".



وتابع: "رفعت راسي وشرفت بلدك المغرب وكل الوطن العربي.. وألف مبروك لمهدي وكمان لرضوان ولبنت بلدي إيمان، أحسنتم جميعًا وأثبتتوا إنكم تستحقوا الوصول للنهائي".



وحصل التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة، على لقب أحلى صوت، من برنامج ذا فويس فى نسخته الخامسة ، فى الشرق الاوسط .



واستطاع 4 مشاركين في برنامج "ذا فويس" أن يتأهلوا إلى الحلقة النهائية من البرنامج، يتنافسون على لقب الموسم الخامس وهم مهدى عياشى، وإيمان عبدالغنى، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر.