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فن

بسبب ريمكس يوم تلات .. عمرو دياب يتصدر تويتر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:28 م
يوم تلات
يوم تلات
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج يحمل اسمه بعد حفله في مهرجان ميدل بيست بالرياض، الذي قدم خلالها ريمكس لأغنية "يوم تلات" مع الدي جي الشهير Re3hab.

وأعرب رواد تويتر عن إعجابهم بهذا الريمكس الذي جعل من أغنية يوم تلات نسخة عالمية، قائلين: "عالمي يا هضبة".

وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كلا من دينا الشربينى وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.

وكان نشر الشاعر الغنائى أمير طعيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب.

وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلًا: "أنا والهضبة وساعات السفر"، ونالت إعجاب متابعيه.
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