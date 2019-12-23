ضبط ربة منزل بحوزتها حشيش وأقراص مخدرة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط ربة منزل وبحوزتها كمية من الحشيش والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائها وأحيلت المتهمة للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثانى شرطة شبرا الخيمة من ضبط هدى ع ع 45 سنة ربة منزل ومقيمة عزبة رستم – دائرة القسم.



وضبط بحوزتها كمية من مخدر الحشيش تزن 170 جراما و(120) قرصا مخدرا ومبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهتها أقر بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39841 لسنة 2019 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.