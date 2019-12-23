ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى الهيروين بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدر الهيروين بمراكز الخانكة وقليوب، احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المواد المخدرة وتبين أن التشكيل الأول تم ضبطه مركز شرطة الخانكة يتكون من "فرج س م" عاطل ومقيم أبو زعبل – دائرة المركز والسابق اتهامه في 3 قضايا و"عمرو م م" السابق اتهامه في 3 قضايا.
وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 600 جنيه، وهاتفى محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط كل من "وائل ص ع" عاطل و"محمد ع م" عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما ومبلغ 140 جنيها وهاتفى محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
إقرأ أيضاً :
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المواد المخدرة وتبين أن التشكيل الأول تم ضبطه مركز شرطة الخانكة يتكون من "فرج س م" عاطل ومقيم أبو زعبل – دائرة المركز والسابق اتهامه في 3 قضايا و"عمرو م م" السابق اتهامه في 3 قضايا.
وضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 600 جنيه، وهاتفى محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط كل من "وائل ص ع" عاطل و"محمد ع م" عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما ومبلغ 140 جنيها وهاتفى محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما واخطرت النيابة فتولت التحقيق.