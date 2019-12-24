AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لا رجع فيها .. اتحاد الكرة يعمق جراح مرتضى منصور ورضا عبدالعال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم أن العقوبات الموقعة اليوم من قبل لجنة الانضباط والأخلاق نهائية وغير قابلة للتراجع فيها.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء ذلك بسبب ما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه رئيس لجنة الحكام وحكم لقاء الزمالك وسموحة، التى أقيمت بينهما الجمعة الماضى فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

كما اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات والتى جاءت كالأتى :

- إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- إيقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وقال المصدر إن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات بسبب التعدى على الحكام

سلوك غير رياضى .. عقوبات بالجملة من اتحاد الكرة ضد نادي سموحة

اتحاد الكرة يوقف مدرب حراس الزمالك 3 مباريات وتغرمه 50 ألف جنيه.. تفاصيل

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات

رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

رسميا .. منع فرج عامر رئيس سموحة من المشاركة في أي نشاط وغرامة 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بعد واقعة كلب المطرية.. حرمة وعقوبة تعذيب وقتل الحيونات في الشرع

الصحة: إغلاق 3 منشآت مخالفة للتخسيس والتجميل في المهندسين

إيقاف مرتضى منصور وتحذير عبد الحفيظ.. الانضباط تواجه الهجوم على الحكام بعقوبات مغلظة

بعد ما نشرت صورته.. من هو حبيب ابنة عمرو دياب

بعد كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل صفقة يناير المنتظرة

ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك .. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنموت كلنا.. طالبة يمنية تهدد بتفجير المدرسة بعد حرمانها من الامتحان.. فيديو

أرخص 5 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري