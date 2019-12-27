لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور

جيم ومسجد وفندق لاعبين



يجهز



ومن المقرر أن يتكون المبنى المقرر إفتتاحه قريبا من الجيم فى الدور الأول وفي الطابق الثاني مسجدا لـ أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى فندق للاعبين فى الطابق الثالث يوفر على القلعة البيضاء 350 ألف جنيه تكاليف مالية بشكل شهري.



فتح باب العضويات يجهز مرتضى منصور خلال الأيام المقبلة لإفتتاح مبنى من 3 طوابق داخل مقر النادي الأبيض فى ميت عقبة يخدم أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي فريق الكرة الأول.ومن المقرر أن يتكون المبنى المقرر إفتتاحه قريبا من الجيم فى الدور الأول وفي الطابق الثاني مسجدا لـ أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى فندق للاعبين فى الطابق الثالث يوفر على القلعة البيضاء 350 ألف جنيه تكاليف مالية بشكل شهري.



من الشواهد التى تؤكد بقاء



مؤهل عال : 200 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 225 ألف جنيه

بدون مؤهل : 250 ألف جنيه

الفئات المستثناة : 70 ألف جنيه



كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي : - من الشواهد التى تؤكد بقاء مرتضى منصور فى منصبه قيامه بفتح باب العضويات فى فرع نادى الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر والإعلان عن القيمة المالية التى جاءت على النحو التالي :مؤهل عال : 200 ألف جنيهمؤهل متوسط : 225 ألف جنيهبدون مؤهل : 250 ألف جنيهالفئات المستثناة : 70 ألف جنيه



العضويات



مؤهل عال : 80 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 100 ألف جنيه

بدون مؤهل : 120 ألف جنيه



العضويات من 1001 إلى 2000



مؤهل عال : 100 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 125 ألف جنيه

بدون مؤهل : 150 ألف جنيه



العضويات من 2001 الى 3000



مؤهل عال : 120 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 145 ألف جنيه

بدون مؤهل : 170 ألف جنيه



العضويات من 3001 الى 4000



مؤهل عال : 140 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 165 ألف جنيه

بدون مؤهل : 195 ألف جنيه



العضويات من 4001 إلى 5000



مؤهل عال : 160 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 185 ألف جنيه

بدون مؤهل : 210 ألف جنيه



دعم الفريق إفريقيا



حرص



وظهر ذلك عقد المهندس هانى زادة رئيس بعثة الفريق بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق الكروي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي.



وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن



قناة الزمالك حرص مرتضى منصور على دعم الفريق الأول إفريقيا حيث يلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.وظهر ذلك عقد المهندس هانى زادة رئيس بعثة الفريق بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق الكروي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي.وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز خاصة بالمكافآت المالية.



يتأهب للإعلان عن افتتاح القناة الجديدة للنادي الأبيض بعدما تم تأجيل الكشف عنه لجماهير القلعة البيضاء فى عديد من المرات.



واتفق



تجديدات شاملة في القلعة البيضاء مرتضى منصور يتأهب للإعلان عن افتتاح القناة الجديدة للنادي الأبيض بعدما تم تأجيل الكشف عنه لجماهير القلعة البيضاء فى عديد من المرات.واتفق مرتضى منصور مع معاونيه على الإعلان عن ظهور قناة النادي الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم والبدء فى العمل بها عبر كوكبة من محبي النادي الأبيض.



يشهد مقر نادي رئيس النادي.



متابعة ملف النقاز وكهربا يشهد مقر نادي الزمالك في الوقت الراهن إجراء تجديدات شاملة بالرخام إضافة إلى تعلية الأسوار للنادي الأبيض تحت إشراف مرتضى منصور رئيس النادي.



قام



واشتكى النادي الأبيض الثنائي حمدي النقاز و



ملف عبدالله السعيد قام مرتضى منصور مؤخرا بتكليف الإدارة القانونية للنادي إلى جانب المحامي الاسباني بمتابعة ملف التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده مؤخرا و محمود عبدالمنعم كهربا الذى رحل عن النادى إلى الدوري البرتغالي ثم انتقل إلى النادي الأهلي.واشتكى النادي الأبيض الثنائي حمدي النقاز و محمود عبدالمنعم كهربا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى فسخ التعاقد من طرف واحد وأن اللاعبين ما زالت عقودهم لم تنته مع الزمالك



من الشواهد التى تؤكد تمسك



ونفى أمير مرتضى فى تصريحاته ما تردد عن دخول



وأضاف أن



الإنتخابات القادمة من الشواهد التى تؤكد تمسك مرتضى منصور برفض رحيله عن القلعة البيضاء التصريحات التى أدلى بها مؤخرا أمير مرتضى بشأن عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز والمؤامرة على النادي مستشهدا بموقف الفريق فى الكونفيدرالية والدورى الممتاز خلال الموسم الماضى.ونفى أمير مرتضى فى تصريحاته ما تردد عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز للعب للفريق الأبيض فى يناير المقبل مثلما تردد مؤكدا كارتيرون المدير الفني للفريق لم يحدد حتى الآن احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي حيث طلب كارتيرون فترة لدراسة الأمر والاستقرار على الصفقة الجديدة.وأضاف أن الزمالك لديه مقعد واحد فقط في القائمة مشددا أنه قام بتحديد أسماء محددة في كل مركز يحتاجه الفريق وينتظر قرار كارتيرون النهائي مشيرا إلى أن الزمالك لم يتواصل مع عبدالله السعيد حتى الآن حيث ينتظر قرار كارتيرون النهائي وأن صفقة الفريق الجديدة يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد.



يرفض التنحي بشكل قاطع عن منصبه وتحدى معارضيه من مطالبي رحيله عن القلعة البيضاء فى العديد من المناسبات من المنتمين للنادي بنزول الانتخابات المقبلة أمامه.



يراهن على عمومية الزمالك مرتضى منصور يرفض التنحي بشكل قاطع عن منصبه وتحدى معارضيه من مطالبي رحيله عن القلعة البيضاء فى العديد من المناسبات من المنتمين للنادي بنزول الانتخابات المقبلة أمامه.



يستند



لم يعر الحملة التى ظهرت ضده مؤخرا المطالبة بتنحيه عن منصبه أى إهتمام وطالب المقربين منه بتدشين هاشتاج خاص بالزمالك فقط وليس دفاعا عنه.



يمارس نشاطه اليومى يستند مرتضى منصور فى الوقت الراهن لبقائه فى منصبه على أن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي لها الحق الأصيل فى إقصاء أى رئيس نادي منتخب وليس عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي. مرتضى منصور لم يعر الحملة التى ظهرت ضده مؤخرا المطالبة بتنحيه عن منصبه أى إهتمام وطالب المقربين منه بتدشين هاشتاج خاص بالزمالك فقط وليس دفاعا عنه.



يمارس جولاته المكوكية داخل مقر النادي في ميت عقبة بشكل يومى لإظهار بقائه فى منصبه وعدم التخلي عن الكرسي وتحدى معارضيه المطالبين برحيله.



رئيس القلعة البيضاء يقوم بشكل يومي بمرافقة أعضاء الجمعية العمومية خلال جولاته داخل مقر النادي والاستماع إلى شكواهم من أى مخالفات والاستجابة إلى طلباتهم.

مرتضى منصور يمارس جولاته المكوكية داخل مقر النادي في ميت عقبة بشكل يومى لإظهار بقائه فى منصبه وعدم التخلي عن الكرسي وتحدى معارضيه المطالبين برحيله.رئيس القلعة البيضاء يقوم بشكل يومي بمرافقة أعضاء الجمعية العمومية خلال جولاته داخل مقر النادي والاستماع إلى شكواهم من أى مخالفات والاستجابة إلى طلباتهم.