لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

إثر اهتزاز أداء لاعبى نادي الزمالك وتراجع النتائج فى الدورى الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، شن اللوبي المعارض للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء هجوما ضاريا مطالبين إياه بـ التنحي عن منصبه وترك شئون إدارة البيت الأبيض للكوادر الجديدة.
وخرج هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن القلعة البيضاء موجهين اتهامات إليه بأنه وراء تراجع نتائج الفريق الأول محليا وإفريقيا قابله هاشتاج آخر لدعمه والمطالبة ببقائه في منصبه.
مرتضى منصور آثر عدم الرد على معارضيه واتبع سياسة المضي قدما في سياساته نحو الفريق الأول وأعضاء الجمعية العمومية على أمل عودة الفارس الأبيض لسابق عهده واستعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي والإفريقي.
صدى البلد يرصد 10 شواهد تشير إلى عدم إستجابة مرتضى منصور للمطالب بالتنحي عن منصبه والتمسك برئاسة نادي الزمالك..
جيم ومسجد وفندق لاعبين
يجهز مرتضى منصور خلال الأيام المقبلة لإفتتاح مبنى من 3 طوابق داخل مقر النادي الأبيض فى ميت عقبة يخدم أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي فريق الكرة الأول.
ومن المقرر أن يتكون المبنى المقرر إفتتاحه قريبا من الجيم فى الدور الأول وفي الطابق الثاني مسجدا لـ أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى فندق للاعبين فى الطابق الثالث يوفر على القلعة البيضاء 350 ألف جنيه تكاليف مالية بشكل شهري.
فتح باب العضويات
من الشواهد التى تؤكد بقاء مرتضى منصور فى منصبه قيامه بفتح باب العضويات فى فرع نادى الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر والإعلان عن القيمة المالية التى جاءت على النحو التالي :
مؤهل عال : 200 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 225 ألف جنيه
بدون مؤهل : 250 ألف جنيه
الفئات المستثناة : 70 ألف جنيه
كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي : -
العضويات
مؤهل عال : 80 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 100 ألف جنيه
بدون مؤهل : 120 ألف جنيه
العضويات من 1001 إلى 2000
مؤهل عال : 100 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 125 ألف جنيه
بدون مؤهل : 150 ألف جنيه
العضويات من 2001 الى 3000
مؤهل عال : 120 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 145 ألف جنيه
بدون مؤهل : 170 ألف جنيه
العضويات من 3001 الى 4000
مؤهل عال : 140 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 165 ألف جنيه
بدون مؤهل : 195 ألف جنيه
العضويات من 4001 إلى 5000
مؤهل عال : 160 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 185 ألف جنيه
بدون مؤهل : 210 ألف جنيه
دعم الفريق إفريقيا
حرص مرتضى منصور على دعم الفريق الأول إفريقيا حيث يلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وظهر ذلك عقد المهندس هانى زادة رئيس بعثة الفريق بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق الكروي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي.
وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز خاصة بالمكافآت المالية.
قناة الزمالك
مرتضى منصور يتأهب للإعلان عن افتتاح القناة الجديدة للنادي الأبيض بعدما تم تأجيل الكشف عنه لجماهير القلعة البيضاء فى عديد من المرات.
واتفق مرتضى منصور مع معاونيه على الإعلان عن ظهور قناة النادي الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم والبدء فى العمل بها عبر كوكبة من محبي النادي الأبيض.
تجديدات شاملة في القلعة البيضاء
يشهد مقر نادي الزمالك في الوقت الراهن إجراء تجديدات شاملة بالرخام إضافة إلى تعلية الأسوار للنادي الأبيض تحت إشراف مرتضى منصور رئيس النادي.
متابعة ملف النقاز وكهربا
قام مرتضى منصور مؤخرا بتكليف الإدارة القانونية للنادي إلى جانب المحامي الاسباني بمتابعة ملف التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده مؤخرا ومحمود عبدالمنعم كهربا الذى رحل عن النادى إلى الدوري البرتغالي ثم انتقل إلى النادي الأهلي.
واشتكى النادي الأبيض الثنائي حمدي النقاز ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى فسخ التعاقد من طرف واحد وأن اللاعبين ما زالت عقودهم لم تنته مع الزمالك.
ملف عبدالله السعيد
من الشواهد التى تؤكد تمسك مرتضى منصور برفض رحيله عن القلعة البيضاء التصريحات التى أدلى بها مؤخرا أمير مرتضى بشأن عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز والمؤامرة على النادي مستشهدا بموقف الفريق فى الكونفيدرالية والدورى الممتاز خلال الموسم الماضى.
ونفى أمير مرتضى فى تصريحاته ما تردد عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز للعب للفريق الأبيض فى يناير المقبل مثلما تردد مؤكدا كارتيرون المدير الفني للفريق لم يحدد حتى الآن احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي حيث طلب كارتيرون فترة لدراسة الأمر والاستقرار على الصفقة الجديدة.
وأضاف أن الزمالك لديه مقعد واحد فقط في القائمة مشددا أنه قام بتحديد أسماء محددة في كل مركز يحتاجه الفريق وينتظر قرار كارتيرون النهائي مشيرا إلى أن الزمالك لم يتواصل مع عبدالله السعيد حتى الآن حيث ينتظر قرار كارتيرون النهائي وأن صفقة الفريق الجديدة يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد.
الإنتخابات القادمة
مرتضى منصور يرفض التنحي بشكل قاطع عن منصبه وتحدى معارضيه من مطالبي رحيله عن القلعة البيضاء فى العديد من المناسبات من المنتمين للنادي بنزول الانتخابات المقبلة أمامه.
يراهن على عمومية الزمالك
يستند مرتضى منصور فى الوقت الراهن لبقائه فى منصبه على أن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي لها الحق الأصيل فى إقصاء أى رئيس نادي منتخب وليس عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.
مرتضى منصور لم يعر الحملة التى ظهرت ضده مؤخرا المطالبة بتنحيه عن منصبه أى إهتمام وطالب المقربين منه بتدشين هاشتاج خاص بالزمالك فقط وليس دفاعا عنه.
يمارس نشاطه اليومى
مرتضى منصور يمارس جولاته المكوكية داخل مقر النادي في ميت عقبة بشكل يومى لإظهار بقائه فى منصبه وعدم التخلي عن الكرسي وتحدى معارضيه المطالبين برحيله.
رئيس القلعة البيضاء يقوم بشكل يومي بمرافقة أعضاء الجمعية العمومية خلال جولاته داخل مقر النادي والاستماع إلى شكواهم من أى مخالفات والاستجابة إلى طلباتهم.
وخرج هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن القلعة البيضاء موجهين اتهامات إليه بأنه وراء تراجع نتائج الفريق الأول محليا وإفريقيا قابله هاشتاج آخر لدعمه والمطالبة ببقائه في منصبه.
مرتضى منصور آثر عدم الرد على معارضيه واتبع سياسة المضي قدما في سياساته نحو الفريق الأول وأعضاء الجمعية العمومية على أمل عودة الفارس الأبيض لسابق عهده واستعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي والإفريقي.
صدى البلد يرصد 10 شواهد تشير إلى عدم إستجابة مرتضى منصور للمطالب بالتنحي عن منصبه والتمسك برئاسة نادي الزمالك..
جيم ومسجد وفندق لاعبين
يجهز مرتضى منصور خلال الأيام المقبلة لإفتتاح مبنى من 3 طوابق داخل مقر النادي الأبيض فى ميت عقبة يخدم أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي فريق الكرة الأول.
ومن المقرر أن يتكون المبنى المقرر إفتتاحه قريبا من الجيم فى الدور الأول وفي الطابق الثاني مسجدا لـ أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى فندق للاعبين فى الطابق الثالث يوفر على القلعة البيضاء 350 ألف جنيه تكاليف مالية بشكل شهري.
فتح باب العضويات
من الشواهد التى تؤكد بقاء مرتضى منصور فى منصبه قيامه بفتح باب العضويات فى فرع نادى الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر والإعلان عن القيمة المالية التى جاءت على النحو التالي :
مؤهل عال : 200 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 225 ألف جنيه
بدون مؤهل : 250 ألف جنيه
الفئات المستثناة : 70 ألف جنيه
كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي : -
العضويات
مؤهل عال : 80 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 100 ألف جنيه
بدون مؤهل : 120 ألف جنيه
العضويات من 1001 إلى 2000
مؤهل عال : 100 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 125 ألف جنيه
بدون مؤهل : 150 ألف جنيه
العضويات من 2001 الى 3000
مؤهل عال : 120 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 145 ألف جنيه
بدون مؤهل : 170 ألف جنيه
العضويات من 3001 الى 4000
مؤهل عال : 140 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 165 ألف جنيه
بدون مؤهل : 195 ألف جنيه
العضويات من 4001 إلى 5000
مؤهل عال : 160 ألف جنيه
مؤهل متوسط : 185 ألف جنيه
بدون مؤهل : 210 ألف جنيه
دعم الفريق إفريقيا
حرص مرتضى منصور على دعم الفريق الأول إفريقيا حيث يلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وظهر ذلك عقد المهندس هانى زادة رئيس بعثة الفريق بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق الكروي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي.
وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز خاصة بالمكافآت المالية.
قناة الزمالك
مرتضى منصور يتأهب للإعلان عن افتتاح القناة الجديدة للنادي الأبيض بعدما تم تأجيل الكشف عنه لجماهير القلعة البيضاء فى عديد من المرات.
واتفق مرتضى منصور مع معاونيه على الإعلان عن ظهور قناة النادي الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم والبدء فى العمل بها عبر كوكبة من محبي النادي الأبيض.
تجديدات شاملة في القلعة البيضاء
يشهد مقر نادي الزمالك في الوقت الراهن إجراء تجديدات شاملة بالرخام إضافة إلى تعلية الأسوار للنادي الأبيض تحت إشراف مرتضى منصور رئيس النادي.
متابعة ملف النقاز وكهربا
قام مرتضى منصور مؤخرا بتكليف الإدارة القانونية للنادي إلى جانب المحامي الاسباني بمتابعة ملف التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده مؤخرا ومحمود عبدالمنعم كهربا الذى رحل عن النادى إلى الدوري البرتغالي ثم انتقل إلى النادي الأهلي.
واشتكى النادي الأبيض الثنائي حمدي النقاز ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى فسخ التعاقد من طرف واحد وأن اللاعبين ما زالت عقودهم لم تنته مع الزمالك.
ملف عبدالله السعيد
من الشواهد التى تؤكد تمسك مرتضى منصور برفض رحيله عن القلعة البيضاء التصريحات التى أدلى بها مؤخرا أمير مرتضى بشأن عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز والمؤامرة على النادي مستشهدا بموقف الفريق فى الكونفيدرالية والدورى الممتاز خلال الموسم الماضى.
ونفى أمير مرتضى فى تصريحاته ما تردد عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز للعب للفريق الأبيض فى يناير المقبل مثلما تردد مؤكدا كارتيرون المدير الفني للفريق لم يحدد حتى الآن احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي حيث طلب كارتيرون فترة لدراسة الأمر والاستقرار على الصفقة الجديدة.
وأضاف أن الزمالك لديه مقعد واحد فقط في القائمة مشددا أنه قام بتحديد أسماء محددة في كل مركز يحتاجه الفريق وينتظر قرار كارتيرون النهائي مشيرا إلى أن الزمالك لم يتواصل مع عبدالله السعيد حتى الآن حيث ينتظر قرار كارتيرون النهائي وأن صفقة الفريق الجديدة يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد.
الإنتخابات القادمة
مرتضى منصور يرفض التنحي بشكل قاطع عن منصبه وتحدى معارضيه من مطالبي رحيله عن القلعة البيضاء فى العديد من المناسبات من المنتمين للنادي بنزول الانتخابات المقبلة أمامه.
يراهن على عمومية الزمالك
يستند مرتضى منصور فى الوقت الراهن لبقائه فى منصبه على أن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي لها الحق الأصيل فى إقصاء أى رئيس نادي منتخب وليس عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.
مرتضى منصور لم يعر الحملة التى ظهرت ضده مؤخرا المطالبة بتنحيه عن منصبه أى إهتمام وطالب المقربين منه بتدشين هاشتاج خاص بالزمالك فقط وليس دفاعا عنه.
يمارس نشاطه اليومى
مرتضى منصور يمارس جولاته المكوكية داخل مقر النادي في ميت عقبة بشكل يومى لإظهار بقائه فى منصبه وعدم التخلي عن الكرسي وتحدى معارضيه المطالبين برحيله.
رئيس القلعة البيضاء يقوم بشكل يومي بمرافقة أعضاء الجمعية العمومية خلال جولاته داخل مقر النادي والاستماع إلى شكواهم من أى مخالفات والاستجابة إلى طلباتهم.