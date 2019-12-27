أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.





كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن حقيقة قرب تعاقد الفريق مع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.





أكد هاني زاده رئيس بعثة فريق الزمالك في زامبيا أن هناك حملة مدبرة ومخططة لـ إسقاط الفريق مشددا أن يتعرض الفريق لمثل تلك المؤامرات قبل مباراة الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





كشف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف النادي من انضمام محمود عبد المنعم كهربا لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.





كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن حقيقة قرب انتهاء عقده مع المنتخب خلال الفترة الحالية عقب تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.





كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تفاصيل تلقي سيد عبد الحفيظ المدرب العام لفريق كرة القدم الاول بالنادي الاهلي عرض استعانة بأحد الشيوخ بعد معاناة الفريق الأحمر من كثرة الإصابات.



