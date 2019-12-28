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فن

أمير عبد الله يطرح برومو أغنية الله يسامحك عليا.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
أمير عبدالله
أمير عبدالله
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آيه عاطف
طرح المطرب أمير عبد الله، برومو أغنية "الله يسامحك عليا" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على قناة "يوتيوب".

"الله يسامحك عليا" كلمات أحمد شريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع عصام كاريكا، ومن إخراج محمد القاضي، ومدير تصوير رامي عادل، ومدير إنتاج يوسف جو.

وتم تصوير الأغنية خلال 3 أيام في مصر تمهيدًا لطرح الفيديو كليب بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المخرج محمد القاضي، تعاون مع عدد كبير من النجوم، من بينهم شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي وخالد سليم إضافة إلى مشاركته فى العديد من الإعلانات التجارية والعديد من الماركات العالمية.
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المخرج محمد القاضي يتعاون مع نجم الأغنية الخليجية فى "الله يسامحك عليا"

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