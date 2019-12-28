أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

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منتصر الرفاعي - ملك موسي



وقام



الشوط الأول :



بدأ



وباغت



وأنقذ



وتعرض



وسقط



وسدد يوسف أوباما كرة قوية فى الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء لتمر فوق العارضة حارس زيسكو بسنتيمترات .



وأهدر محمد أوناجم فرصة هدف محقق بعد عرضية متقنة من زيزو ليسددها برأسية غريبة لتصدي لها حارس علي مرتين .



واحتسب حكم الراية قرار غريب بتسلل علي محمد أوناجم بعد تمريرة رائعه من فرجاني ساسي ، علي الرغم من أنه لم يكن متسللا وكان سينفرد بالمرمى وحيدا فى الدقيقة 40 .



وواصل محمد أبو جبل فى التألق وانقاذ مرماه من هدف محقق داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 44 .

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة.



الشوط الثاني :



وتراجع الزمالك فى بدايه الشوط الثاني بعد بالضغط المتواصل من لاعبي زيسكو يونايتد ، وخاصة امام العرضيات التي يتسلح بها الفريق الزامبي.



وهدد وينستون كالينجو مهاجم زيسكو مرمي الزمالك فى الدقيقة 46 بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسري ليلمسها بقدمه وتمر من أمام الجميع داخل منطقة الجزاء وتخرج الي ضربه حرة مباشرة .



واستغل لوجيك شيكولي شينجاندو لاعب زيسكو خطأ فادح داخل منطقة الجزء من دفاع الزمالك ليسددها بقوة لتمر بجوار قائم الايمن لمحمد أبو جبل فى الدقيقة 51 .



وتألق محمد أبو جبل فى إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من لاعب زيسكو يونايتد من خارج منطقة الجزاء ويحولها الي ركله ركنية فى الدقيقة 54 .



وأجري كارتيرون أولي تغييراته بخروج محمد أوناجم ودخول مصطفي محمد فى الدقيقة 57 .



وتلقي جيسي جاكسون وير عرضية رائعه من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة لتمر بجوار القائم لحارس محمد أبو جبل فى الدقيقة 62 .



وباغت الزمالك مرماه زيسكو بعد عرضية ولا أروع من زيزو من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها يوسف أوباما ويسددها برأسية قوية لتمر بجوار القائم ويحرم الزمالك من هدف التقدم فى الدقيقة 66 .



وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.



وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

-مازيمبي 7 نقاط

- الزمالك 4 نقاط

- أول أغسطس نقطتين

- زيسكو يونايتد نقطتين حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق عصر اليوم في الجولة الثالثة بـ دوري أبطال إفريقيا وقام مرتضى منصور بالاطمئنان على البعثة وتهنئه اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.الشوط الأول :بدأ الزمالك بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر لإرباك فريق زيسكو يونايتد .وباغت فرجاني ساسي مرمي زيسكو فى الدقيقة الثانية بعد جمله تكتيكية مع أشرف بن شرقي ليتوغل التونسي بطريقة رائعة ولكن سددها ضعيفة بجوار القائم ، ويهدر الهدف الاول لنادي الزمالك .وأنقذ محمد أبو جبل مرماه من هدف محقق بعد تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وحولها الي ركلة ركنية فى الدقيقة 10 .وتعرض محمد أبو جبل للإصابة بعد تدخل قوي من مهاجم زيسكو فى كرة مشتركة ودخل علي الفور طبيب الفريق لمعالجة الحارس ويكمل المباراة مرة أخري فى الدقيقة 12 .وسقط محمد أبو جبل مرة أخري دون تدخل أى لاعب فى الدقيقة 22 ودخل طبيب الزمالك لمعالجة حارس ويستأنف اللقاء مرة أخرى.وسدد يوسف أوباما كرة قوية فى الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء لتمر فوق العارضة حارس زيسكو بسنتيمترات .وأهدر محمد أوناجم فرصة هدف محقق بعد عرضية متقنة من زيزو ليسددها برأسية غريبة لتصدي لها حارس علي مرتين .واحتسب حكم الراية قرار غريب بتسلل علي محمد أوناجم بعد تمريرة رائعه من فرجاني ساسي ، علي الرغم من أنه لم يكن متسللا وكان سينفرد بالمرمى وحيدا فى الدقيقة 40 .وواصل محمد أبو جبل فى التألق وانقاذ مرماه من هدف محقق داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 44 .ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة.الشوط الثاني :وتراجع الزمالك فى بدايه الشوط الثاني بعد بالضغط المتواصل من لاعبي زيسكو يونايتد ، وخاصة امام العرضيات التي يتسلح بها الفريق الزامبي.وهدد وينستون كالينجو مهاجم زيسكو مرمي الزمالك فى الدقيقة 46 بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسري ليلمسها بقدمه وتمر من أمام الجميع داخل منطقة الجزاء وتخرج الي ضربه حرة مباشرة .واستغل لوجيك شيكولي شينجاندو لاعب زيسكو خطأ فادح داخل منطقة الجزء من دفاع الزمالك ليسددها بقوة لتمر بجوار قائم الايمن لمحمد أبو جبل فى الدقيقة 51 .وتألق محمد أبو جبل فى إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من لاعب زيسكو يونايتد من خارج منطقة الجزاء ويحولها الي ركله ركنية فى الدقيقة 54 .وأجري كارتيرون أولي تغييراته بخروج محمد أوناجم ودخول مصطفي محمد فى الدقيقة 57 .وتلقي جيسي جاكسون وير عرضية رائعه من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة لتمر بجوار القائم لحارس محمد أبو جبل فى الدقيقة 62 .وباغت الزمالك مرماه زيسكو بعد عرضية ولا أروع من زيزو من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها يوسف أوباما ويسددها برأسية قوية لتمر بجوار القائم ويحرم الزمالك من هدف التقدم فى الدقيقة 66 .وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:-مازيمبي 7 نقاط- الزمالك 4 نقاط- أول أغسطس نقطتين- زيسكو يونايتد نقطتين

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