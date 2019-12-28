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رياضة

المدير الفني للإسماعيلي: اللاعبون التزموا بالتعليمات والصعود لم يحسم بعد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:25 م
ادهم السلحدار
ادهم السلحدار
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حسام الحارتي
أعرب ادهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

وأضاف المدير الفني الإسماعيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أن لاعبي الفريق نفذوا تعليمات الجهاز الفني بنسبة كبيرة خاصة خلال الشوط الأول .

وأوضح السلحدار أن المدة بين مباراة المقاولون مباراة اليوم كانت أربعة أيام وليس ثلاث كما هو معتاد فى الدورى المصرى وهو ما استغله الجهاز الفني لعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة .

وأنهى السلحدار تصريحاته قائلًا أن نتيجة مباراة اليوم لم تحسم الصعود للإسماعيلى وهناك جولة أخرى في الإسماعيلية .
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