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فن

قريبا.. فراس سعيد يروج لفيلم ريما

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
فراس سعيد
فراس سعيد
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محمد بدران
روَّج فراس سعيد لفيلمه الجديد "ريما" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر فراس سعيد افيش الفيلم، وعلق عليه: "فيلم ريما قريبا"، ونالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم فى الترويج للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية فى يناير المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة ترى الغيب، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة أم لعنة على أقرب الناس إليها.

يذكر أن، فيلم ريما بطولة: مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي واحمد فتحي ومحمد جمعة، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.
قريبا.. فراس سعيد يروج لفيلم ريما
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