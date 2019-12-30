AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرتزقة وهبوط طائرات وتدخلات واسعة.. غسان سلامة يكشف ما يحدث في ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
Advertisements
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة عن إحباطه وخيبة أمله بشأن الأوضاع في ليبيا وعدم صدور قرار واحد من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار طوال 9 أشهر من المعارك في طرابلس.

وقال سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه يشعر بالقلق حيال تفاقم التدخل الأجنبي في المنطقة، متأسفا لانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على "لاعبين إقليميين" فقط وإنما تورط فيه أعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف أن التصعيد العسكري في ليبيا بناء على عدة تطورات بدءا من الاتفاق العسكري والبحري الموقعين في أنقرة في نوفمبر بين حكومة الوفاق وتركيا، والتي تبعتها تصريحات السلطات حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا معتبرا أن "هذا الأمر يعبر عن دعم تركيا القوي للمجلس الرئاسي".

وعن الجانب الآخر، قال إن هناك العديد من الدول التي تدعم الجهود العسكرية للمشير خليفة حفتر بتخوم طرابلس وبدأت بشكل خاص مع الطائرات دون طيار ومؤخرا شهدنا نشاط طيران غير ليبي وبدا نشاطه أكثر كثافة.

وزعم أن هناك مرتزقة يدعمون طرفي الحرب في ليبيا من جنسيات متعددة من بينها الروس، الذين يدعمون حفتر في طرابلس، كذلك مجموعات ناطقة بالعربية من المحتمل أن يكونوا سوريين لدعم الوفاق.

وأشار إلى وصول عدة طائرات من سوريا إلى مطار بنغازي دون أن يبين طبيعة ما تحمل تلك الطائرات.

وندد سلامة بتفاقم التدخل الخارجي في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

يُعمق الأزمة ..روسيا تعلق على تدخل تركيا العسكري في ليبيا

هل يجرؤ على فعلها.. أردوغان يهدد بتحرك ضد روسيا في ليبيا

أزمة ليبيا تنذر بصراع بين تركيا وروسيا.. أردوغان يصطدم بـ بوتين عقب إعلان استعداده التدخل عسكريا في طرابلس | وجرح سوريا يعمق خلاف موسكو وأنقرة

حصاد 2019.. أردوغان يغرق في مستنقع الحرب الليبية.. ثروات شرق المتوسط تشعل جشعه بلا حدود.. مصر شوكة في حلق السلطان.. والجيش الوطني يبدد أوهامه

قمة رباعية وزارية في القاهرة مطلع يناير.. وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص يجتمعون للتأكيد على آلية التعاون في البحر المتوسط ومواجهة البلطجة التركية في ليبيا.. وانفراجة بين روما والمشير حفتر

ترشيحاتنا

الانتخابات كلمة السر .. شوبير يفتح النار على جماهير الأهلي

1000 سد مائي جديد .. السعودية تؤمن احتياجاتها المائية بخطوة كبرى

قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب بوسي من الضرائب

الليلة | توقف واتساب نهائيًا على هذه الهواتف

ملابس صيفية في عز الشتا.. زوجة رامي صبري تثير الجدل بـ إطلالة من مطار دبى

أردوغان: تركيا دشنت قاعدة في القطب الجنوبي.. وسننتج المزيد من الصواريخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور