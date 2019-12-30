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أخبار العالم

السلطات الأسترالية تحث 100 ألف شخص على مغادرة مدينة «ملبورن» خشية حرائق الغابات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:45 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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أ ش أ
حثت السلطات الأسترالية اليوم الإثنين نحو 100 ألف شخص على مغادرة خمس ضواحي بمدينة "ملبورن" بعدما أسفرت أزمة حرائق الغابات المتطايرة عن مقتل متطوع من فرق الإطفاء في حريق منفصل بمنطقة ريفية.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن سلطات ثاني أكبر مدينة في أستراليا كانت قد خفضت درجة تحذيرات الطوارئ، لكنها ألزمت السكان على البقاء بعيدا عن الحرائق الحالية التي التهمت أكثر من 100 فدان من الأراضي الزراعية.

وكانت خدمات الإطفاء الريفية الأسترالية قد أعلنت مقتل متطوع في فرق الإطفاء في ولاية "نيو ساوث ويلز" وإصابة اثنين آخرين بحروق أثناء مهمة إخماد حريق دامت لأكثر من خمس ساعات بجنوب غرب ولاية "سيدني"، كما لقي 10 أشخاص حتفهم، من بينهم متطوعين اثنين في فرق الإطفاء، خلال موسم حرائق الغابات الحالي.
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