مليون دينار دعما للأندية الوطنية في البحرين

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين، اليوم، الثلاثاء، أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قد خصص مليون دينار دعمًا وتقديرًا للأندية الوطنية بالمملكة.



وتعمل وزارة شؤون الشباب والرياضة بالمملكة بصورة مستمرة وبكل عزم وبكامل طاقتها من أجل تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى دعم الأندية الوطنية للارتقاء بها.



وتفخر مملكة البحرين بمكوناتها الشبابية التي تمتلك من القدرات والمهارات العالية في جميع المجالات، والمجال الرياضي تحديدًا، والذين يتم تأهيلهم من خلال البرامج والأنشطة المختلفة ليتمكنوا من منافسة نظرائهم من مختلف دول العالم، ما يعد استثمارا لهذه الطاقات الشابة لبناء المستقبل.



