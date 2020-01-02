التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وخرجت العديد من التسريبات الإعلامية والتى كشفت الفائز بجائز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، مثل وكالة "فرانس 24" والتى أكدت حصول ساديو مانى على جائزة أفضل لاعب إفريقي، وذكرت شبكة دي زد فوتبول الجزائرية أن ماني تفوق على جميع منافسيه وأنه أتى في المركز الأول لما قدمه مع نادي ليفربول طيلة هذا العام، حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا ، وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وأكد الكاف عبر موقعه الرسمي أنه تم التواصل إلى القوائم النهائية لأفضل لاعب ومدرب ومنتخب وأفضل لاعب داخل القارة بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام.



وأوضح الكاف أن التصويت لاختيار الأفضل بعد اختيار القوائم النهائية سيكون عبر تصويت المدربين وقادة المنتخبات الوطنية الأولى من الاتحادات الأعضاء فى الكاف.



وكان نجمنا المصري محمد صلاح توج بلقب أفضل لاعب إفريقى فى العامين الماضيين المتتاليين نتيجة المستويات الأسطورية التى يقدمها يوما تلو الأخر مع فريقه ليفربول .





أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، برفقة الجزائري يوسف البلايلى نجم الترجى السابق والتونسي أنيس البدري لاعب الترجى الحالى.

