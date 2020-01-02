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رياضة

هل يفعلها محمد صلاح؟| الكاف يدعو الخطيب لحفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الخميس 02/يناير/2020 - 12:18 ص
الخطيب ومحمد صلاح
الخطيب ومحمد صلاح
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قسم الرياضة
وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لحضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والمقرر إقامته بسهل حشيش بالغردقة.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وتبقي حظوظ الثلاثي متساوية نتيجة الموسم القوى الذى قدمه كل منهما سواء مع أنديتهم أو منتخب بلادهم، فنجمنا المصري محمد صلاح نجح فى الخطف الأنظار إليه بقوة خلال مشاركته مع فريقه بالدوري الإنجليزى سواء فى موسمه الحالى او المنقضي إضافة إلى دوره المحورى فى تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا فى نسخته الماضية بعد أن سجل هدفا فى شباك توتنهام فى المباراة النهائية .

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى السنغالى ساديو مانى صاحب القدرات الفنية والبدنية المتميزة والذى نجح فى الوصول بمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية والتى خسر لقبها أمام الجزائر بقيادة قائدها الساحر رياض محرز نجم مانشستر سيتى.

أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، برفقة الجزائري يوسف البلايلى نجم الترجى السابق والتونسي أنيس البدري لاعب الترجى الحالى.
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