شاهد.. ماذا وجد صيادون بـ بطن سمكة كبيرة.. مذهل ما عثروا عليه

عثر مجموعة من الصيادين على شيء غير متوقع ببطن سمكة كبيرة، بعد اصطيادها من النهر بأول أيام السنة الجديدة.



وكان ثلاثة صيادين تمكنوا من اصطياد السمكة الكبيرة اثناء ابحارهم بنهر المسيسيبي في لاكروس، ليجدوا داخل بطنها سمكة متوسطة الحجم لا تزال على قيد الحياة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وجد احد الصيادين الثلاثة أثناء تشريح السمكة شيئا يتحرك بداخلها ليقوم بشق بطنها، ليتفاجأ الصيادون بسمكة متوسطة الحجم تخرج من بطن السمكة الكبيرة.







