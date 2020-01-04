01.2 مليار حول العالم يتابعون حفل الأفضل في أفريقيا بالغردقة

أكد الخبير السياحى عصام على أن هـنـاك تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى بين كافة الجهات لإنجاح حفل جائزة الأفضل فى كرة القدم بافريقيا والذى تستضيفه مصر لأول مرة بالغردقة، معربا عن ثقته أن حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل فى تاريخ المسابقة، بفضل الترتيبات عالية المـسـتـوى للحفل والأهــــم إقـامـتـه بـالـغـردقـة الــتــى تـعـد أهـــم المــدن السياحية فـى العالم.



وأوضـــح أن الحدث سيسهم بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر، حيث يتابع الحفل حوالى مليار و٢٠٠ مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم.



وقـــــــال بــــاســــم حـــلـــقـــة نـقـيـب السياحيين، إن استضافة مصر لحـــفـــل الــــكــــاف لـــتـــوزيـــع جـــوائـــز الأفــضــل فــى أفـريـقـيـا لأول مـرة الاسبوع الجـاري مهم، حيث يعتبر إحدي العلامات الفارقة فى تاريخ الـسـيـاحـة المـصـريـة وتـأكـيـد على قدرتها فى استقبال كل المنتديات العالمية والافريقية نتيجة لحالة الاستقرار الامنى والسياسى بها.وأكد أن استقبال الغردقة لحفل الـكـاف يـدعـم المنشآت السياحية والـفـنـدقـيـة المــتــواجــدة بـالـغـردقـة لتصبح فــى حـالـة عــرس ريـاضـى إفـريـقـى ممــا سـيـكـون لــه مـــردود إيجابى كبير على السياحة.



وتزينت شــوارع مدينة الغردقة السياحية، ومطار الغردقة الدولى ومـنـطـقـة سـهـل حـشـيـش، المـقـرر إقامة الحفل بها،و شهدت انتشارا لأعـــــلام الـــكـــاف وصــــــورا لـنـجـوم الساحرة المستديرة فـى افريقيا، ويقام الحدث وسط اهتمام عالمى وافريقى منقطع النظير، ومن المقرر أن تنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من ١٥٠ قناة عالمية.



وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن، الإنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لإقامة حــفــل "الكــاف"، وأعـلـنـت الأجـهـزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين حـفـل الــكــاف بـوضـع خـطـة أمنية مشددة.



ومــن المـقـرر أن يستقبل مطارالـغـردقـة الـدولـى عـــددا كبيرا من نجوم الساحرة المستديرة، وكذلك من الشخصيات الكروية كبيرا عددا الأفريقية مـن كـل الـــدول، والذين يبلغ عددهم ٣٥٠ شخصية كروية شهيرة.



