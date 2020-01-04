محافظة الإسكندرية: موجة غير مسبوقة من الطقس السيئ تضرب المدينة

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، السبت، أن المدينة تتعرض في الوقت الحالي لموجة غير عادية من سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، تراوحت شدتها ما بين 30 إلى 35 مم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال اليوم وأمس، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف ومحطات رفع المياه، حيث بلغت 3 ملايين متر مكعب، أي بزيادة قدرها مليونى متر مكعب، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بدعم من المنطقة الشمالية العسكرية للدفع بعربات تصريف ورفع المياه التابعة لها.



وأضاف البيان على أن أجهزة المحافظة التنفيذية وشركة الصرف الصحي تعمل بكل طاقتها على مدار الـ24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين لاسيما في الشوارع الداخلية.



وطالبت المحافظة المواطنين تقليل التحرك بالسيارات اليوم السبت، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة، وكذلك عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.



كما ناشدت المحافظة المواطنين عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتجاوز الـ60 كم في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.