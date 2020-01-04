طقس سيئ وأمطار غزيرة في القليوبية.. تأثر الامتحانات وحركة المواصلات والبيع وإعلان الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار صباح اليوم، السبت، على مختلف أنحاء المحافظة تسببت في شلل فى بعض الطرق العامة والمواصلات بسبب تراكم المياه.





كما تسببت سوء الأحوال الجوية في ارتباك امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية؛ بسبب تأخر وصول بعض الطلاب والملاحظين عن مواعيد اللجان، كما تأثرت أيضًا حركة البيع والشراء في الأسواق العامة بسبب سقوط الأمطار.





من ناحية أخرى دفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور هطول الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار وأشارت الشركة إلى أن الوضع حتى الآن مستقر وكافة الطرق العامة والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.





فيما أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.





وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.





وأكد المحافظ، أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.





وطالب المحافظ إدارة مرور القليوبية العمل، بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار؛ خاصة أن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والإقليمي والحر، وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.