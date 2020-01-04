إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح

قررت سلطات مطار البالون الطائر بالأقصر، صباح اليوم السبت إلغاء رحلات البالون الطائر وعدم السماح للشركات إقلاع البالون من المطار المخصص له بمدينة القرنة غرب الأقصر والتحليق في سماء المدينة وذلك بسبب سرعة الرياح.



