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اقتصاد

الإسكان: محافظ الدقهلية ومدير صندوق تطوير العشوائيات يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير منطقتين بمدينة المنصورة

الأحد 05/يناير/2020 - 02:34 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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آمنة عبد العظيم
وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اتفاقية تعاون، لتطوير منطقتى (وسط المدينة – سندوب جنوب المدينة)، بمدينة المنصورة، بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال 12 شهرًا.

وقال المهندس خالد صديق، إن الأعمال تشمل، تطوير شبكات مياه الشرب، والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، والكهرباء، والإنارة، حيث إن هاتين المنطقتين تعانيان من مشاكل كبيرة في الصرف الصحي، نظرا لتهالك الشبكات، التى تم إنشاؤها منذ عام 1965.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق يهدف فى هذه المرحلة، من خلال العمل فى تطوير المناطق غير المخططة، على مستوى الجمهورية، إلى تحسين الحالة العمرانية، وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدن المحافظات، وفقا للاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة، ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها، وتحسين الصورة البصرية للمناطق المستهدفة.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى أن محافظة الدقهلية هى رابع محافظة، حتى الآن، توقع اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير المناطق غير المخططة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات (الوادي الجديد – الإسكندرية – الجيزة).​
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