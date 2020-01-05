محافظ الأقصر يهنئ الأطفال الأقباط بعيد الميلاد.. صور

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتقديم التهنئة لأطفال جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.



وحرص محافظ الأقصر، على لقاء الأطفال الأيتام وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم والتعرف على احتياجاتهم، بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



كما وزع محافظ الأقصر، الهدايا العينية على الأطفال الأيتام، متوجها بالتهنئة لكافة الإخوة المسحيين بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والتسامح والسلام.