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أخبار العالم

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الاتفاق النووي مع إيران

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبحث مع بريطانيا وفرنسا الاتفاق النووي مع إيران خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف ماس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلانات إيران بشأن الاتفاق النووي"، مشيرًا إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على طهران ليست مفيدة.

وكانت إيران أعلنت، أمس، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وتعني الخطوة الخامسة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، تخلي إيران عن آخر مورد أساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي، أي القيود المرتبطة بعدد أجهزة الطرد المركزي.

وشددت إيران على أن عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في مارس 2015، يجب أن يكون مقرونا برفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق.



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