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منوعات

بعد حرائق الغابات.. أستراليا تعدم 10 آلاف جَمَل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعيش أستراليا حاليًا، أزمة بيئية خطيرة بعد حرائق الغابات التي وقعت مؤخرًا، وقضت على الكثير من الحيوانات والموارد البيئية بالدولة، وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة الأسترالية قرارًا حاسمًا.

وقررت الحكومة الأسترالية إعدام 10 آلاف جَمَل، على مدار الـ 5 أيام المقبلة، على أن تبدأ في ذلك، من اليوم الأربعاء، وسيتم ذلك عن طريق قتلهم رميًا بالرصاص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتنفذ الحكومة خطتها عن طريق إطلاق عدد من الطائرات الهليكوبتر فوق تجمعات الجمال، وقيام رماة محترفين بتصويب الرصاص تجاههم.

وقد اتخذت الحكومة هذا القرار لعدة أسباب، السبب الأول يتعلق بالاحتباس الحراري، حيث ذكرت أن الجمال تستهلك كميات كبيرة من الماء، وتناول الكثير من أوراق الشجر، وهذا كله يزيد من من مشكلة الاحتباس الحراري، وحرائق الغابات، أما السبب الثاني وهو طلب السكان الأصليين في مناطق تواجد الجمال. 
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