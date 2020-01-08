محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الرمد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطوير التي تمت بمستشفى الرمد ومركز التدريب الرئيسي التابع لمديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ويستمع لشكاوى المرضى والمرافقين لهم.





حيث تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الرمد والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بها وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد والتطوير تمهيدًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة للاطمئنان على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



كما تفقد المحافظ ؛ مركز التدريب الرئيسي التابع لمديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط والذي تم تطويره خلال الأونة الأخيرة ورفع كفائته بتكلفة إجمالية وصلت إلى 11 مليون جنيه ليعد أكبر مجمع تدريبي في المحافظة ويساهم في تدريب العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة من أطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بقطاع الصحة ؛ كما التقى بعدد من الأطباء والتمريض واستمع لمطالبهم وشكواهم مشددًا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.



وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة مشيرًا الى أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض او عاملين من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل.