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رياضة

محمد عبدالغني يحصل على راحة من تدريبات الزمالك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
‎حصل محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من الإجهاد .

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب راحة على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي.


ويستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .‎
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