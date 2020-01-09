وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تعقد محادثات مع نظيريها الأمريكي والياباني خلال زيارة لواشنطن

رجحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الخميس عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريها الياباني والأمريكي أو الاكتفاء بلقاء الأخير أثناء زيارتها المرتقبة إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.





وقالت كانج - خلال انعقاد الجلسة العامة للجنة البرلمانية للشئون الخارجية والوحدة حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الإعلان الرسمي عن الاجتماع سيتم قريبا.





وأضافت أنها تتوقع أن يتم مناقشة القضية الإيرانية خلال المحادثات الثنائية أو الثلاثية المقرر عقدها الأسبوع المقبل.





وبخصوص الحوار بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قالت كانج إنها ستناقش مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو هذا الموضوع.. وأكدت أنه لا علاقة بين مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقضية مضيق هرمز.





وأخيرا، قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "إن الجانب الأمريكي لم يذكر قضية مضيق هرمز خلال مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع".





يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الانضمام إلى تحالف عسكرى لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.