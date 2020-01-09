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فن

وصول جثمان والد إيهاب توفيق مسجد السلام للصلاة عليه

الخميس 09/يناير/2020 - 06:28 م
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
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آيه عاطف
وصل منذ دقائق جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، للصلاة عليه في مسجد السلام، بجوار الوفاء والامل في مدينة نصر، وذلك بعد تأخر وصوله وقتا طويلا.

وكان الفنان هشام عباس، وحميد الشاعري، وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر، أول الحاضرين، الذين إنتظروا وصول الجثمان لكي يقومون بالصلاة عليه.

يذكر أن خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، نشر صباح اليوم، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق.

وكان احدث ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال: إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.
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