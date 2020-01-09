AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انفصالها عن طارق العريان | أصالة تظهر باكية .. شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 07:10 م
أصالة
أصالة
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة أصالة، منذ قليل فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" التي وجهّت من خلالها رسائل غير مباشرة إلى طليقها طارق العريان، كما بكت ضمن أحداث الكليب.

تقول كلمات الأغنية: حروف الصمت مكسوره .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخه ما وصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي اكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وانا شامخ .. احس الضعف في همسي.. وانا اداري وانا داري .. كثير الصبر يقهرني".

يذكر أن أصالة اعلنت مؤخرًا خبر إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام ما يقرب من 14 عاما.

وقالت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تتصدر تويتر بعد إعلان انفصالها رسميا عن طارق العريان

شاهد.. تعليق علا رشدي علي انفصال أصالة عن طارق العريان

أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

الحب لا يدوم.. رامي صبري يعلق علي انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق مثير للسخرية من فيفي عبده على طلاق أصالة و طارق العريان

ماما امرأة حديدية.. شام الذهبي تتحدث عن انفصال أصالة.. شاهد

ترشيحاتنا

أمير عزمى: مش وقت الناشئين فى الزمالك وربنا ستر أمام طنطا.. فيديو

قرار قضائي في المتهم بقتل ضحايا مجزرة كفر الدوار.. تعرف عليه

حلقت فوق مصر والسعودية .. تفاصيل نجاة طائرة بريطانية من القصف الإيراني

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه زيسكو الزامبي بالزي الرسمي

شاهد .. أول رد فعل من طليقة أحمد الشيخ بعد زواجه

أمير عزمي: كنت عايز أحمد علي بدل بوطيب.. وبيع كاسونجو غلطة| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

قرش يهاجم طفلة عمرها 9 أعوام ويصيبها في ساقها.. وهكذا تم إنقاذها