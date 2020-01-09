بعد انفصالها عن طارق العريان | أصالة تظهر باكية .. شاهد

طرحت الفنانة أصالة، منذ قليل فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" التي وجهّت من خلالها رسائل غير مباشرة إلى طليقها طارق العريان، كما بكت ضمن أحداث الكليب.



تقول كلمات الأغنية: حروف الصمت مكسوره .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخه ما وصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي اكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وانا شامخ .. احس الضعف في همسي.. وانا اداري وانا داري .. كثير الصبر يقهرني".



يذكر أن أصالة اعلنت مؤخرًا خبر إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام ما يقرب من 14 عاما.



وقالت أصالة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".