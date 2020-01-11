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محافظات

غلق جزئي لشارع كورنيش الوراق لمدة 8 ساعات

السبت 11/يناير/2020 - 07:33 م
غلق جزئي لشارع كورنيش
غلق جزئي لشارع كورنيش لمدة 8 ساعات دون تعطيل الحركة المرورية
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الادارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لشارع كورنيش النيل من الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم السبت وتنتهى فى الساعة 6 صباح غد الاحد وذلك لتنفيذ أعمال صيانة و إصلاح كسر بماسورة خط مياه قطر ٦٠٠ الرئيسي .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الاصلاح وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الاعمال في اسرع وقت ممكن لأهمية شارع كورنيش النيل كمحور مروري .

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الأرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال.

أكدت محافظة الجيزة أن الغلق لن يتسبب في تعطيل الحركة المرورية .
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