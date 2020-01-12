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فن

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

الأحد 12/يناير/2020 - 08:57 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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قسم الفن
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:

والدة القتيل تكشف المستور.. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم
تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية شهدتها قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم، التي أسفرت عن مقتل سورى بحوالي 16 رصاصة من مسدس حربى كان بحوزة زوج الفنانة اللبنانية.

شاهد.. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم
نشر الصحفى سعيد الحريرى مقطف فيديو جديدا لم ينشر من قبل فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم ويكشف الفيديو تفاصيل دخول القتيل محمد الموسى إلى الفيلا.

أصالة تتعرض لهجوم شرس وتواجه اتهامًا بالسرقة.. تفاصيل
تعرّضت الفنانة أصالة إلى هجوم شرس بسبب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" الذى حقق حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بسبب اتهامها بالاقتباس من فيديو كليب أجنبى بعنوان "Dear Society".

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال
تداول نشطاء التواصل الاجتماعى على انستجرام أحدث ظهور للفنانة سهير رمزى مع زوجها وذلك أثناء تواجدها فى أحد الملاهى.
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