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رياضة

هاني حتحوت يكشف موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:05 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو أبوبكر
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك، استقر فى قرار غير معلن، بخوض مباراة السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ضد الترجي التونسي.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الزمالك استقر على خوض مواجهة السوبر ضد الترجي التونسي خوفا من التعرض لعقوبات قاسية عليه من جانب الاتحاد الأفريقي، بجانب رغبته فى حصد لقب البطولة، التي تقام من مباراة وحيدة.

وأوضح هانى حتحوت، إن الزمالك، يرغب فى خوض مباراة السوبر الأفريقي، رغم إعلانه إحالة الملف برمته إلى وزير الرياضة، وذلك من أجل شكله أمام الرأى العام.

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