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أخبار البلد

وفاة نجل مايا مرسي رئيسة «القومي للمرأة».. والجنازة ظهرا بـ السيدة نفيسة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:33 ص
أمين تامر موسي
أمين تامر موسي
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قسم اخبار البلد
توفي أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، وستقام الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة.

ونشر المجلس القومي للمرأة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، استرد الله وديعته، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله- تعالى- أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس، وستقام صلاه الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، بمسجد السيدة نفيسة".

وأضاف المجلس: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة للدكتورة مايا مرسي".
وفاة نجل مايا مرسي رئيسة «القومي للمرأة».. والجنازة ظهرا بـ السيدة نفيسة
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