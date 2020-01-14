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حالة الطقس .. الأرصاد تكشف عن موعد موجة جديدة من عدم الاستقرار.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:11 ص
تكاثف السحب وتحجب
تكاثف السحب وتحجب اشاعة الشمس على القاهرة الكبرى
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هذا الأسبوع تشهد البلاد حالة استقرار جوي منذ يوم السبت الماضي وتستمر حتى الغد، ولكن في الساعات الأولى من الصباح تتكاثف الشبورة المائية خاصة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية على كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتابع الدكتور إبراهيم عطا، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن الطقس رائع على جنوب البلاد ويسوده دفء لبزوغ الشمس كاملة.

وذكر الدكتور إبراهيم عطا، أنه من المتوقع أن تصل متوسطات درجات الحرارة أعلى كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى 19 درجة مئوية، ولكن مع وجود مجموعة من السحب التي تحجب أشعة الشمس أثناء فترات النهار.

وأضاف الدكتور إبراهيم عطا، أن درجات الحرارة الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية قد تصل إلى 18 درجة مئوية، ويتوقع أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وقد تزداد غدًا، وهذا نتيجة لتكون منخفضا جويا في المنطقة الغربية.

ونوه عن أن بعد غد تعود البلاد مرة أخرى إلى حالة من عدم الاستقرار في الجو وانخفاض درجات الحرارة ومن الممكن أن يكون لها تأثير على السواحل الشمالية وعلى حركة الملاحة والانشطة البحرية، وأكد على الحرص بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة.

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