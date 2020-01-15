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فيديو جراف

فيديوجراف.. احذر تناول المكرونة والكشرى باستمرار

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
يلجأ الكثير في الشتاء إلى تناول الأكلات المختلفة، وذلك للشعور بالجوع في البرد.

ويقول الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، إن هناك أكلات عديدة نتناولها باستمرار، ولكن أثبتت الدراسات أنها تسبب النسيان والزهايمر وعدم التركيز.

وأوضح أن من هذه الأكلات الجبن المصنع كيميائيا أو الجبن المطبوخ مثل الجبن المثلثات والجبن الشيدر المغلفة بالقطعة، والتي توضع على البرجر وهي تزيد البروتينات الشاذة بالجسم، وتستقر في الدماغ واسمها البيتاميوليد، وهذه المادة تعمل على إيقاف سير الإشارات العصبية من خلية إلى أخرى.

ولمزيد من التفاصيل حول الأكلات المختلفة التى تسبب النسيان والزهايمر وعدم التركيز، تابعوا الفيديوجراف التالى.
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