محافظ المنيا يزور الأطباء المصابين في حادث الكريمات بمعهد ناصر

أعرب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن خالص عزائه ومواساته، لأسر جميع المتوفين في الحادث، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي، وهم في طريقهم إلى القاهرة، لحضور تدريب بوزارة الصحة.



وتوجه المحافظ، مساء اليوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وبحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، والدكتور ناصر زغلول نقيب الأطباء بالمنيا، وعدد من قيادات وممثلي القطاع الصحي بالمحافظة، للاطمئنان على المصابين، ومدى توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال خلال فترة إقامتهم لاستكمال العلاج، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.



وأكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة، موجهًا مسئولي الصحة بإبلاغه بأية تطورات ومتابعة أحوال المصابين أولًا بأول حتي تماثلهم للشفاء الكامل وخروجهم من المستشفى.



ووقع صباح اليوم حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل 15 مايو بالقاهرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الطبيبات من ابناء محافظة المنيا أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، وهم من دفعة تكليف 2017، وتم نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية.