ظاهرة صوتية.. أردوغان يستعدي دول المنطقة ليرضي التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.. سارق النفط وقاتل الأبرياء في سوريا.. أكبر ممول للإرهاب.. وحفتر: تركيا طرف في الحرب لا وسيط يتمتع بالنزاهة

تركيا طرف في الحرب ولا يمكن التفاوض معها كوسيط

أردوغان يرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا مع راتب شهري وتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية التركية

تركيا تصدر سلعًا تجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار سنويًا إلى ليبيا



أكدت مصادر ليبية أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي رفض لقاء وزير خارجية تركيا في موسكو خلال المحاولة الروسية لتوقيع اتفاق هدنة بين فايز السراج وبين الجيش الوطني الليبي، رغم انتظار وزير أردوغان أكثر من تسع ساعات.



وتابعت المصادر أن المشير حفتر؛ أكد أن تركيا طرف في الحرب لا وسيط، وأنه سيلتقي بأعداء ليبيا في الميدان وفي الجبهات حتى يحرر الشعب الليبي.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.



وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا.



وقال كذلك إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا. أكدت مصادر ليبية أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي رفض لقاء وزير خارجية تركيا في موسكو خلال المحاولة الروسية لتوقيع اتفاق هدنة بين فايز السراج وبين الجيش الوطني الليبي، رغم انتظار وزير أردوغان أكثر من تسع ساعات.وتابعت المصادر أن المشير حفتر؛ أكد أن تركيا طرف في الحرب لا وسيط، وأنه سيلتقي بأعداء ليبيا في الميدان وفي الجبهات حتى يحرر الشعب الليبي.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا.وقال كذلك إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا.





وأضاف أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.



ويستخدم أردوغان المرتزقة السوريين لدعم القوات التركية في ليبيا، مع راتب شهري وتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية التركية.



وتتجاوز قيمة العقود التجارية التركية العالقة في ليبيا 18 مليار دولار، ما يعني أن العديد من مشاريع البناء والبنى التحتية والخدمات لن تنفذ وتُغطّى كلفتها في حال أسقط حفتر حكومة الوفاق الوطني وتسلّم سُدة الحكم. كما انها تصدر سلعًا تجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار سنويًا إلى ليبيا.



ووصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، صباح الخميس، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا للقاء القائد العام لـ"لجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.



وتأتي زيارة الوزير الألماني في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".



وكان ماس، أكد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.



وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسميا عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لــ مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الإمارات، إيطاليا الكونغو، الجزائر وتركيا.



وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أنه سيشارك إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين، كما أعلن قصر الإليزيه حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما لم يتأكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى الساعة.



من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مشاركته رسميا بمؤتمر برلين، كذلك أكد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر موافقته على حضور المؤتمر.



واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.

المشير حفتر: