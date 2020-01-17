AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

ظاهرة صوتية.. أردوغان يستعدي دول المنطقة ليرضي التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.. سارق النفط وقاتل الأبرياء في سوريا.. أكبر ممول للإرهاب.. وحفتر: تركيا طرف في الحرب لا وسيط يتمتع بالنزاهة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:01 ص
إردوغان
إردوغان
Advertisements
محمد وديع
المشير حفتر:
  •  تركيا طرف في الحرب ولا يمكن التفاوض معها كوسيط
  • أردوغان يرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا مع راتب شهري وتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية التركية
  • تركيا تصدر سلعًا تجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار سنويًا إلى ليبيا


أكدت مصادر ليبية أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي رفض لقاء وزير خارجية تركيا في موسكو خلال المحاولة الروسية لتوقيع اتفاق هدنة بين فايز السراج وبين الجيش الوطني الليبي، رغم انتظار وزير أردوغان أكثر من تسع ساعات.

وتابعت المصادر أن المشير حفتر؛ أكد أن تركيا طرف في الحرب لا وسيط، وأنه سيلتقي بأعداء ليبيا في الميدان وفي الجبهات حتى يحرر الشعب الليبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا.

وقال كذلك إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته مع ليبيا. 

وأضاف أن السفينة التركية أوروج ريس ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

ويستخدم أردوغان المرتزقة السوريين لدعم القوات التركية في ليبيا، مع راتب شهري وتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية التركية.

وتتجاوز قيمة العقود التجارية التركية العالقة في ليبيا 18 مليار دولار، ما يعني أن العديد من مشاريع البناء والبنى التحتية والخدمات لن تنفذ وتُغطّى كلفتها في حال أسقط حفتر حكومة الوفاق الوطني وتسلّم سُدة الحكم. كما انها تصدر سلعًا تجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار سنويًا إلى ليبيا.

ووصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، صباح الخميس، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا للقاء القائد العام لـ"لجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

وتأتي زيارة الوزير الألماني في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان ماس، أكد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسميا عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لــ مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الإمارات، إيطاليا الكونغو، الجزائر وتركيا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أنه سيشارك إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين، كما أعلن قصر الإليزيه حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما لم يتأكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى الساعة.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مشاركته رسميا بمؤتمر برلين، كذلك أكد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر موافقته على حضور المؤتمر.

واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة : نأمل أن تصبح محادثات موسكو خطوة نحو عقد لقاء حول ليبيا في برلين

الكلمة الفصل للجيش الليبي.. مؤتمر صحفي للمشير لتوضيح ملابسات مؤتمر موسكو والمؤامرة.. رئيس وزراء إيطاليا في القاهرة.. أردوغان يدفع بمرتزقة على جميع المحاور.. وقوات حفتر تفصلها نصف ساعة عن قلب طرابلس

برلماني: السراج توجه إلى تركيا قبل موسكو لتلقي التعليمات من أردوغان ..فيديو

خليفة حفتر يبلغ روسيا 3 شروط لاستئناف المفاوضات مع حكومة الوفاق.. ما هي؟

ألمانيا تكشف موقف حفتر والسراج من المشاركة في مؤتمر برلين

السراج يعلن مشاركته في مؤتمر برلين

ترشيحاتنا

علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية

عصابة من الشباب تسحل رجلا أمام مطعم وجبات سريعة شهير.. صور

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية.. ووفاة لاعب المصري

تطورات جديدة .. تركيا ترسل معدات عسكرية إلى ليبيا

يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

دعوة مصر واستبعاد قطر.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة