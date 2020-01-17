به نسخة من مصحف عثمان واستقبل السيسي رئيسا.. ماذا تعرف عن القبة أكبر قصر في مصر.. صور

لكل اسم حكاية ، وحكايتنا اليوم عن قصر القبة ، فماذا تعرف عن قصر ملوك ورؤساء مصر.





بناء القصر

قصر القبة أكبر القصور في مصر بناه الخديوي إسماعيل في منطقة سراي القبة عام 1830 ، وخصصه لزوجته شوق نورهان ، فهو قصر ضخم تحيط به حديقة كبيرة تصل مساحتها إلى 70 فدانا مليئة بالنباتات والأشجار الآسيوية.





قرر الخديوي أن يكون القصر من أجمل قصور العالم فأمر باستيراد مجموعة كبيرة من النباتات من مختلف أنحاء العالم لزراعتها في حديقة القصر، بالإضافة إلى الأكشاك الخشبية الرائعة والتى كانت تستخدم لتمضيه أوقات العائلة المالكة.





البدر فى ليلة القدر

الصالون الأبيض من أجمل حجرات قصر القبة فهي تضم مجموعة رائعة من التماثيل لكبار الفنانين ومنهم محمود مختار وأدهم وانلى، وكانت تقام فى هذا الصالون حفلات الشاى الملكية المحدودة العدد.





هز أرجاء الحجرة صوت كوكب الشرق أم كلثوم حينما غنت لأول مرة أغنيتها الشهيرة "الليلة عيد" قبل أن تغنيها على المسرح، وكان الملك فاروق يستزيد أم كلثوم وهى تغنى "إحنا معانا بدر" وهو يقصد بذلك الأميرة فاطمة طوسون أرملة عمر طوسون، التى خطبها فاروق لفترة قصيرة.





يضم القصر 425 غرفة ينطق بعضها بأبدع ما يمكن من فن وجمال، من أهمها قاعة المصاحف التى تزخر بالنقوش البديعة صممت على الطراز الإسلامى فضلًا عما تحويه من مصاحف بالغة الندرة، أثمنها نسخة من مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه.









الخديوى توفيق والقصر

ولد الخديوى توفيق بقصر القبة فى 15 نوفمبر 1852 وصار القصر الذى ولد فيه محلًا لإقامة أفخم الاحتفالات وحفلات الزفاف الملكية.





فؤاد الأول والقطار الملكي

عندما اعتلى فؤاد الأول، عرش مصر عام 1917، كان مقر الإقامة الملكية الرسمى له ، وخلال فترة إقامته فيه أمر بعدة تغييرات على القصر، حيث أمر بإضافة سور بارتفاع 6 أمتار، وبوابة جديدة وحديقة خارجية.





ولأول مرة أضيفت محطة سكة حديد خاصة بالقطار الملكى، حيث كان الزوار يأتون مباشرة سواء من الإسكندرية أو من محطة مصر المركزية للقطارات فى القاهرة، وتوفي فؤاد الأول داخل القصر.





الملك فاروق

أما عن حكاية القصر مع الملك فاروق فقد ألقى الملك فاروق أولى خطبه، عبر الإذاعة المصرية، فى 8 مايو 1936 من هذا القصر، إثر وفاة والده فؤاد الأول.





ضم القصر مجموعات نادرة من الطوابع والساعات والمجوهرات الخاصة بالملك فاروق، ومعظم هذه الأشياء بيعت فى مزاد علنى فى عام 1954، وبعد ثورة يوليو 1952، أصبح أحد القصور الرئاسية الرئيسية.





الرئيس جمال عبد الناصر

جعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القصر مقرا لاستقبال الزوار الرسميين، كما سجى جثمانه هناك بعد وفاته انتظارًا لجنازته فى تاريخ 1 أكتوبر 1970، ولا يزال القصر حتى الآن مقرًا رسميًا لإقامة الزوار الرسميين لمصر.





الرئيس محمد أنور السادات

الرئيس الراحل أنور السادات ارتبط ارتباطا وثيقا بالقصر فقد كان مغرمًا بالحديقة ودائما ما كان يتجول فيها مع زوار مصر الكبار.





ويقال إن الرئيس السادات اتخذ قراره بتجديد "ساعة الصفر" فى حرب أكتوبر 1973 فى هذه الحديقة، وعندما حضر الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إلى مصر عام 1979 كان على رأس برنامج زيارته مشاهدة حديقة قصر القبة.





محمد حسنى مبارك

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك استقبل فيه الزوار من الرؤساء والملوك وكان من المشاهد دخول الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى القصر بعربات تجرها الخيول حتى المدخل حيث استقبله الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على سلالم القصر.





محمد مرسى

استقبل الرئيس المعزول محمد مرسى الرئيس التركى عبد الله جول؛ حيث أقيم مؤتمر صحفى مشترك بحديقة القصر، وأقيم آخر احتفال لعيد العمال بحديقة القصر.





الرئيس عبد الفتاح السيسي

قصر القبة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السابع لمصر بعد اكتساحه للانتخابات الرئاسية على منافسه حمدين صباحى بنسبة 97%.