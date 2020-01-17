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الرى: إثيوبيا تلتزم بإجراءات تخفيف الجفاف الممتد المترتبة على سد النهضة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:07 م
سد النهضة
سد النهضة
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا عن وزارة الرى أفاد بإنه تم التوصل لتعريفات الجفاف والجفاف الممتد، وأثيوبيا تلتزم بإجراءات التخفيف المترتبة على ذلك وأن الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن ستبحث تعاون الرى فى قواعد تشغيل السد.

كما تنفى وزارة الرى ما نشرته بعض المواقع المغرضة حول نتائج جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن.

كما ان مفاوضات واشنطن ستبحث آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل.
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