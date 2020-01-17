تجاوز واعترض .. هاني حتحوت يكشف ما فعله وليد أزارو مع فايلر قبل مباراة طنطا ..فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت رحيل المغربي وليد أزارو من النادي الأهلي .



وقال حتحوت، عبر برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أن وليد أزارو رسميا خارج حسابات فايلر فى الفترة الحالية بعد الاعتماد على مروان محسن فى المباريات السابقة .



وتابع: ان وليد أزارو انفعل علي فايلر واعترض بطريقة غير لائقة وكان هذا التجاوز قبل مباراة طنطا الأخيرة بسبب خروجه من قائمة الماتش.



وشدد أن أزارو غاب عن تدريبات الأهلي فى اليومين الماضيين وعاد اليوم وتدرب وحيدا بعيدا عن اللاعبين.